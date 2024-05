Eduardo Bauermann: De amenazado por la mafia brasileña y sancionado por la FIFA por apuestas, a sonar como refuerzo para Everton

La carrera futbolística del defensor brasileño Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann es digna de contar en una serie policial de cualquier plataforma de streaming.

El deportista de 28 años, formado en Internacional de Porto Alegre, registra además pasos por el Atlético Mineiro y el Santos, donde protagonizó una gran polémica.

Entre los años 2022 y 2023 fue investigado por una causa relacionada a apuestas deportivas, detectándose que estuvo involucrado en arreglo de partidos.

Producto de esto, la justicia de su país lo culpó de haber recibido un soborno de 10 mil dólares a cambio de que le mostraran tarjeta amarilla en un partido disputado el año 2022 contra el Avaí, por el Brasileirao, acción que no cumplió.

Debido a esto, el zaguero del Santos de Pelé fue extorsionado y amenazado por la mafia brasileña para que se hiciera expulsar al partido siguiente, ante Botafogo.

Esta vez Bauermann sí cumplió, pero una vez que el árbitro del compromiso ya lo había dado por terminado, por lo que la tarjeta roja no fue válida para las apuestas.

Esto desató la furia de la mafia, que decidió publicar los mensajes con el jugador: "¿Qué hiciste con tu vida, hermano? ¿Para qué te pagaron, hermano? Vas a pagar por todas mis pérdidas, hermano. Mira la mierda que hiciste. Te pagué, confié en ti. Era un maldito codazo, una bofetada a un rival".

El jugador respondió diciendo que "no fue porque no quería, ¡lo juro! De lo contrario, no lo hubiera tomado ni al final y te hubiera inventado una excusa".

El caso fue muy bullado en Brasil, por lo que la FIFA lo analizó y decidió castigarlo con 360 días alejado de la actividad profesional, sanción que ya cumplió.

Esta es la historia de Eduardo Bauermann, futbolista brasileño que hoy es pretendido nada más ni nada menos que por Everton de Viña del Mar, club que espera reforzar su zona defensiva con un refuerzo "de nivel".

Cabe recordar que el libro de pases se habilitará este fin de semana, una vez que se dé por terminada la fecha 15 del fútbol nacional chileno.

PURANOTICIA