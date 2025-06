Eduard Bello valora la llegada de Daniel Garnero a la UC: "Es un técnico ganador y ojalá pueda revalidarlo acá"

Universidad Católica se prepara para recibir este sábado a Huachipato por la fecha 14 de la Liga de Primera, en medio de un contexto marcado por la llegada de su nuevo entrenador, Daniel Garnero.

En la antesala del duelo, Eduard Bello abordó la actualidad del equipo y reflexionó sobre su desempeño individual desde que arribó a la precordillera.

El atacante venezolano, que viene de participar con su selección en la última fecha FIFA, se mostró optimista con la llegada del técnico argentino. “Esperamos tener pronto al profe con nosotros para conocer su manera de trabajar. Es un técnico ganador y ojalá pueda revalidarlo acá”, expresó en conferencia de prensa. Además, destacó que el equipo deberá estar preparado para adaptarse a nuevas exigencias y formas de trabajo.

El delantero también fue autocrítico respecto a su rendimiento en la UC. “No he tenido el desempeño esperado. Me lo planteo como un desafío constante, debo replantearme cosas y trabajar para mejorar. La competencia interna es dura y exige dar siempre lo mejor”, reconoció el extremo de 29 años, que no ha logrado consolidarse como titular en el equipo.

Sobre el nuevo proceso que se iniciará con Garnero, el jugador afirmó que “todos arrancamos de cero”, abriendo la posibilidad a quienes tuvieron menos minutos en el ciclo anterior. Valoró, además, que el nuevo DT haya sido jugador del club en los años 90, lo que, a su juicio, le dará una mayor comprensión del entorno cruzado.

Finalmente, Bello sostuvo que su reciente paso por la selección es una fuente de energía que quiere trasladar a la UC. “Ir a la selección te llena de confianza. Espero poder aportar eso ahora, desde la experiencia y la motivación, para contribuir al equipo y retomar el camino de los triunfos”, cerró.

