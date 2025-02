Edson Puch: "Tenemos que ser inteligentes para quedarnos con la llave"

Deportes Iquique se ilusiona con avanzar en la Copa Libertadores, luego de dar el primer golpe y vencer por 2-1 a Independiente de Santa Fe de Colombia en el estadio Tierra de Campeones, por la ida de la Fase 2 del torneo continental.

Los Dragones Celestes se impusieron al cuadro cafetalero con un doblete de Edson Puch, quien se convirtió en el jugador más veterano en anotar dos tantos en el certamen internacional.

Tras el cotejo, el ex seleccionado nacional se mostró contento y expresó a la transmisión oficial: "Es una alegría inmensa, porque no veníamos haciendo las cosas bien, no veníamos jugando bien, y creo que no merecíamos los resultados pasados, pero ahora en un campeonato internacional, que es muy importante para nosotros, con toda la gente pudimos obtener un resultado a favor. Estoy muy contento".

"Estamos ahí, por uno, pero sabemos que los partidos de copa internacional son muy difíciles, los equipos se hacen muy fuerte de local, tenemos que ir a hacer nuestro partido, y ser inteligentes para quedarnos con la llave", añadió.

De esta manera, Deportes Iquique afrontará con una leve ventaja la revancha, la cual se desarrollará el próximo martes en Bogotá a las 19:00 horas en el Estadio de Techo.