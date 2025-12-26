Edson Puch anunció que se retirará del fútbol cuando termine la temporada 2026

Mientras Deportes Iquique espera por la definición que tome la ANFP respecto de su reclamo para no perder la categoría, Edson Puch, uno de los máximos referentes del cuadro nortino, hizo un importante anuncio con respecto a su carrera.

Es que el delantero de 39 años comunicó a través de su cuenta de Instagram que colgará los botines oficialmente cuando termine la temporada 2026 y vistiendo la camiseta de los "dragones celestes", poniendo fin a una trayectoria de dos décadas en el fútbol.

"El cuerpo siente el paso del tiempo y si voy a cerrar este capítulo, quería hacerlo en Iquique. En la ciudad que me marcó, que me vio crecer, caer y levantarme. Donde el fútbol para mí siempre tuvo sentido", explicó el atacante, quien compartió un mensaje junto a un video recopilatorio de sus jugadas.

En la misma línea, "Comando" aseguró que "siempre lo pensé así, volver al origen y cerrar el círculo. Hasta el último partido. En casa. Con el corazón lleno. Gracias por acompañarme en este camino".

Cabe recordar que Puch ya había puesto punto final de su carrera en abril de 2022, pero al año siguiente se volvió a vestir de corto y consiguió el ascenso de los iquiqueños a Primera División.

PURANOTICIA