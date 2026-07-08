Edson Puch anunció oficialmente su retiro del fútbol: "Mi cuerpo no está para este nivel de exigencia"

Edson Puch anunció su retiro del fútbol profesional después de haber disputado apenas siete minutos el fin de semana con Deportes Iquique ante Coquimbo Unido por Copa Chile, luego de haber estado más de tres meses lesionado.

A través de sus redes sociales, el campeón de la Copa América Centenario con la selección chilena señaló que "después de semanas sin poder disfrutar cada entrenamiento como siempre, por el dolor y las molestias en mi tobillo, he tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida".

"Comando" añadió que "el fútbol exige el máximo. Y yo siempre me exigí el máximo. Nunca supe competir a medias, entrenar sin dar todo ni entrar a una cancha sin dejar el alma, pero hoy mi cuerpo no está para este nivel de exigencia. Después de exámenes y conversaciones con especialistas, junto a mi familia hemos decidido dar un paso al costado del fútbol profesional".

El atacante de 40 años admitió que "no es fácil cerrar una etapa que me entregó tanto. El fútbol fue mi vida, mi pasión, mi refugio y el lugar donde cumplí sueños que de niño parecían imposibles".

El referente de los "dragones celestes" aseveró que "me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo: de haber jugado con el corazón, de haber defendido cada camiseta con orgullo y de nunca dejar de luchar, incluso cuando el camino se puso difícil".

"Gracias a mi familia por estar siempre, a mis compañeros, cuerpos técnicos, hinchas y a cada persona que fue parte de este camino. Hoy termina una etapa, pero el amor por el fútbol y por mi gente seguirá intacto para siempre. Gracias, fútbol", cerró.

Cabe recordar que Puch ya había colgado los botines en abril de 2022 tras ser víctima de una agresión mientras militaba en Deportes Iquique. Sin embargo, posteriormente volvió en 2023 con la camiseta del cuadro tarapaqueño y se mantuvo hasta hoy.

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