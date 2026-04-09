Edmundo Valladares no descartó volver a la presidencia de Blanco y Negro: "Lo vamos a evaluar"

La conformación de la nueva mesa directiva de Blanco y Negro y la eventual permanencia de Aníbal Mosa en el cargo de presidente se resolverán durante la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. Dicha instancia, considerada fundamental para el porvenir de Colo-Colo, está programada para el 29 de abril.

Frente a este escenario, quien lideró la concesionaria del cuadro albo durante el periodo 2021-2022 abordó las proyecciones de su sector. Edmundo Valladares, actual timonel del Club Social y Deportivo Colo-Colo, detalló la visión de la corporación y no esquivó las consultas sobre un eventual retorno suyo a la máxima testera directiva.

Durante un reciente punto de prensa, el dirigente fue consultado al respecto y admitió: "Lo vamos a evaluar. No son situaciones que hayamos discutido todavía ni hemos conversado con los bloques tampoco. Siempre nuestra postura es que lo que se pueda construir sea buscando lo mejor para Colo-Colo".

En la misma línea, destacó el peso que posee su facción al interior del directorio, agregando que "tenemos una fuerza importante dentro de la mesa. Representamos a los socios y tenemos un respaldo muy importante del pueblo colocolino. Lo comunicaremos oportunamente".

Al ser requerido por la opción de que el actual timonel de la sociedad anónima, Aníbal Mosa, extienda su mandato, Valladares optó por la cautela y expresó: "En todas las gestiones hay puntos altos y otros no tanto. Hay cuestiones que siempre hay que mejorar, pero lo evaluaremos internamente".

Finalmente, el representante de los socios destacó las labores llevadas a cabo por la Comisión Estadio de cara a la remodelación del nuevo Monumental. Sobre este proyecto, concluyó: "Después de mucho tiempo se ha podido tener un avance. Respecto a la empresa que buscaría los recursos, hemos podido poner de acuerdo y contribuir. Es algo muy ambicioso para la institución".

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