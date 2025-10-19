Dura reacción de Everton por actuar de hinchas: "no representan los valores de la familia evertoniana"

Everton se pronunció luego de la invasión de cancha que protagonizó un puñado de sus hinchas en la cancha del estadio Sausalito obligando a la suspensión del encuentro donde los ruleteros perdieron por 3-0 ante Universidad Católica.

A través de un comunicado, el cuadro oro y cielo lamentó lo ocurrido en el reducto viñamarino, y señaló que "nos ponemos a disposición de las autoridades para entregar todos los antecedentes y colaborar en la sanción de los responsables".

Los auriazules aseguraron en el escrito que "estos actos aislados de un grupo minoritario no representan los valores de la familia evertoniana".

Por último, subrayaron que "reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la seguridad de hinchas, jugadores y todo el entorno del fútbol. Repudiamos la agresión que empaña nuestra pasión. Unimos a la comunidad por un fútbol seguro y unificador".

PURANOTICIA