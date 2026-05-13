Dúo chileno brilla en Argentina: Cortés y Morales llevan a Argentinos Juniors a semifinales

Gracias a una ajustada victoria por 1-0 frente a Huracán, Argentinos Juniors logró instalarse en la ronda de semifinales del campeonato argentino. En este trascendental compromiso, la presencia nacional se hizo notar con fuerza, ya que tanto Iván Morales como Brayan Cortés se alzaron como las grandes figuras de la jornada.

Desde el arranque del encuentro, el guardameta fue titular y deslumbró a los presentes con una espectacular doble intervención: contuvo inicialmente un cabezazo de Hugo Nervo y, acto seguido, bloqueó desde el piso la embestida de Jordy Cardozo. Por su parte, el delantero nacional saltó al campo de juego durante el segundo tiempo, registrando un desempeño sobresaliente.

El alto nivel exhibido por los dos ex jugadores de Colo-Colo no pasó inadvertido. Durante la transmisión oficial de la cadena ESPN, el comentarista Mariano Oliveros dedicó múltiples alabanzas al rendimiento de ambos deportistas.

Al analizar el impacto del atacante en el desarrollo del duelo, el comunicador sostuvo: "Para mí Morales es el jugador que le cambió la cara a la dinámica de Argentinos Juniors. Muy buen partido jugó desde que entró. Se anima a gambetear, gambetea para adelante, desequilibra, te mete buenos pases. Entró muy bien al partido Morales".

Asimismo, el analista televisivo tuvo palabras para la solidez mostrada por el golero, comentando: "Todo bien hace Cortés. Todo bien. Corta los centros bien, ataja, juega bien con los pies. Hasta salió a cortar una pelota con la cabeza fuera del área con un timing perfecto".

Ahora, el próximo desafío para Argentinos Juniors será enfrentar la llave decisiva frente a Belgrano de Córdoba, instancia donde buscarán la clasificación a la final del certamen trasandino.

PURANOTICIA