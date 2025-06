Dueño de Unión San Felipe confirmó la venta del club: "Me cansé de poner plata"

Mientras Unión San Felipe lucha por alejarse de la zona de descenso en el torneo de Primera B, el cuadro aconcagüino vive un futuro incierto.

Es que el viernes, tras el vital triunfo ante Deportes Concepción, Raúl Delgado, propietario del "Uní-Uní", confirmó que al final de la temporada dejará la propiedad del club.

"Estoy motivado para dejar al club en el lugar que se merece, pero muy desmotivado porque en realidad no podemos hacer en el club lo que queremos hacer, un plantel competitivo. Hoy tenemos un cuerpo técnico que siempre nos hubiera gustado tener", expresó el argentino.

Por lo mismo, ratificó que el elenco aconcagüino está a la venta: "Me cansé de poner plata. Pese a todas las estupideces que dicen mucho, este club, si no pones plata, no funciona. Este es el año 19, para mí es una tarea cumplida. El año que viene acá no estoy más".

"Espero que el que venga sea chileno y tenga la predisposición que tuve yo cuando tomé este club, poniendo muchísimo dinero para ponerlo en el lugar que corresponde. El club tiene una infraestructura como corresponde, no como cuando llegué yo, que no tenían ni una pelota para entrenar", sentenció Delgado.

