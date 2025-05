Dueño de San Luis de Quillota adelanta que se reforzarán con jugadores de D. Limache para el segundo semestre

Una sorpresiva declaración realizó el propietario de San Luis de Quillota, César Villegas, luego del agónico triunfo que consiguieron los "canarios" sobre Curicó Unido, que les permitió alcanzar a San Marcos de Arica en lo más alto de la Liga de Ascenso.

En conversación con el medio "Nexo Deportes", el mandamás del conjunto "santo" adelantó que de cara al segundo semestre del año reforzará al equipo con futbolistas de Deportes Limache, club que tiene como dueño a su propio hijo.

"Tengo la película más que clara cuando se abra el libro de pases. No te olvides que tengo dos clubes, puedo traer jugadores de aquí para allá o de acá para allá, con eso te digo todo. ¿Para qué voy a gastar más plata siendo que el plantel está perfecto? Lo vamos a potenciar con tres jugadores más", planteó el timonel del cuadro santo.

De todas maneras, aclaró que "no te voy a dar nombres por respeto a los jugadores, (pero) una vez que termine la primera rueda, ahí les voy a comunicar que pasan de Limache a San Luis, no porque sean malos jugadores, por algo están en Primera, pero por respeto a ellos, no le he dicho nada a nadie".

Cabe recordar que la ANFP solo prohíbe que existan conflictos directos sobre la propiedad de dos escuadras cuando estas pertenecen a la misma división, motivo por el cual el movimiento anunciado por César Villegas no estaría incumpliendo ninguna normativa.

PURANOTICIA