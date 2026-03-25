Duelo de Leyendas de América en el Claro Arena fue postergado por "situaciones de fuerza mayor"

Entre este viernes 27 y el domingo 29 de marzo se iba desarrollar en el Claro Arena el torneo Duelo de Leyendas de América 2026, con la participación de ocho selecciones y varias estrellas de renombre de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sin embargo, no se llevará a acabo. Es que a solo dos días del inicio, la organización del evento anunció la postergación del certamen.

A través de un comunicado, se explicó que "esta decisión responde a situaciones de fuerza mayor que nos obligan a realizar ajustes y a reestructurar distintos aspectos de la planificación y producción del evento, con el fin de resguardar los estándares comprometidos y la correcta realización del mismo. La nueva programación del evento será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales".

Respecto a las entradas adquiridas, se dio a conocer que "el proceso de devolución estará disponible a partir de mañana jueves al mediodía, a través del sitio web de Punto Ticket, donde se informarán los detalles del procedimiento. El período de devolución se extenderá desde el 26 de marzo hasta el 26 de abril".

"Quienes opten por no solicitar la devolución recibirán una entrada adicional por cada ticket adquirido, válida para la nueva fecha del evento. Las condiciones y detalles de este beneficio serán informados una vez finalizado el período de devoluciones", añadieron.

PURANOTICIA