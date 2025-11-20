Duelo clave para evitar el descenso: Deportes Limache y Unión Española se juegan una “final” en Quillota

Deportes Limache y Unión Española protagonizarán este viernes en el estadio Lucio Fariña de Quillota una especie de "final" en la lucha por evitar el descenso a la Primera B.

Es que el cuadro "tomatero" se ubica antepenúltimo en la tabla, mientras que el conjunto hispano marcha penúltimo y ambos están separados por apenas un punto, cuando restan tres fechas para el término del Campeonato Nacional 2025.

Por eso Alfonso Parto, defensa del elenco limachino, enfatizó: "Sabemos que es un partido crucial para lo que estamos trabajamos. Tiene mucha importancia, es un rival directo a falta de tres fechas. Hay que enfrentarlo con seriedad, dando hincapié a nuestras fortalezas y las debilidades de ellos".

"Son un equipo con grandes jugadores, hay que trabajar en equipo para obtener la victoria", añadió el ex lateral de Universidad Católica.

Además, apuntó a sacar lecciones de la derrota frente a Universidad de Chile, donde cayeron por 4-3 después de ir ganando 2-0: "Esta semana nos sirvió para recuperar soldados y levantar el ánimo. En el primer tiempo con la U jugamos muy bien. Se perdió, pero hay derrotas y derrotas. No te vas contento, pero sí tranquilo porque hiciste bien las cosas. Esperamos plasmar eso en todos los partidos que nos quedan. Si mostramos ese nivel de juego, se van a dar más resultados positivos que negativos".

