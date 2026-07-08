Duco lamenta que partido entre S. Wanderers y Real Madrid no se dispute en Valparaíso y asegura que "hicimos todas las gestiones"

La ministra del Deporte, Natalia Duco, alzó la voz tras conocerse que la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se realizará en el estadio Santiago Bernabéu -recinto del conjunto merengue- en lugar de Valparaíso como se pretendía.

En conversación con CNN Chile, la secretaria de Estado sostuvo que "es lamentable, nos hubiese encantado poder recibir al Real Madrid en el estadio de Santiago Wanderers, pero también creemos que, si bien hicimos todas las gestiones para que fuese en Valparaíso, vamos a apoyar a que Wanderers tenga una excelente experiencia, no es menor jugar en el estadio del Real Madrid".

En esa misma línea, la exlanzadora de la bala aseguró que "vamos impulsar para que no solamente jueguen el partido, sino que puedan tener una estadía de concentración".

"Vamos a tomar contacto con el Real Madrid y, como ministerio, vamos a tratar de hacer una gestión para que esa generación de jugadores pueda disfrutar de un periodo de entrenamiento con ellos, que creo que sería una gran experiencia para estos jugadores", finalizó.

PURANOTICIA