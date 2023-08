DT del Villarreal y adaptación de Ben Brereton: "Está sufriendo como un condenado"

Ben Brereton tendrá este domingo, en el duelo ante el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, su esperado estreno en la Liga de España como flamante fichaje del Villarreal.

Y en la previa del partido ante el cuadro verdiblanco, el delantero de la Selección chilena se llenó de elogios de parte de su entrenador, Quique Setién, aunque el DT reconoció que le está costando adaptarse a la ciudad.

"Este periodo de adaptación le está costando por el calor que hace. Se ve que está sufriendo como un condenado. No es fácil para los que viven aquí, imagínate que en Inglaterra estuvimos a 12 ó 13 grados. A él le ves la cara, pero la intención e ilusión que tiene se palpan, y sus ganas de aprender y mejorar cosas", expresó el técnico del Submarino Amarillo.

En cuanto al juego, sostuvo que "afortunadamente para él y para el equipo es que esa posición por fuera también lo puede contemplar, nuestros mecanismos le permiten no tener que estar pegado en banda, sino jugar un poco más adentro y aprovechar su capacidad para desmarcarse desde esa posición".

"De punta también, porque es un jugador que tiene muy buenos movimientos y me parece interesante porque conectamos mucho con los interiores para filtrar pases hacia adelante y necesitamos jugadores con esa capacidad y velocidad para desmarcarse. Ya nos ha dado demostraciones en la pretemporada en las dos posiciones. En cualquiera de ellas nos puede venir bien, irá en función de las necesidades del equipo y la competencia que puede tener en ambos puestos", añadió.

También, comentó que "le damos un margen, no tiene problema, cuando hay que explicarle o no entiende algo lo pregunta. Mi inglés tampoco es muy fluido, pero Ramiro habla con él mucho y no tiene problemas en entender las cosas. Lo que no comprendió se le aclara y no hay problemas, es una cuestión de tiempo. Él va a disponer de ese tiempo. Se tiene que aplicar un poco y va a ir entendiendo todo. Confiamos en que en el menor tiempo posible ya se les van viendo cosas y se están aplicando mucho en enterarse, hacen muchas preguntas y no solo ellos, el resto de los que vinieron llegaron receptivos y con ganas, quieren integrarse lo antes posible".

Por último, Setién dijo que "no sé cuándo van a dar su máximo nivel, a lo mejor el domingo mismo resulta que hacen un partido espectacular, pero eso lo vamos viendo a través del campeonato. Lo que puedo decir es que están poniendo mucha ilusión y creemos que no van a tener ningún problema en adquirir las intenciones que tenemos nosotros a la hora de hacer las cosas, seguro que se van a adaptar rápido, lo van a entender y muchas cosas las vi en los partidos que jugamos. Estoy muy contento, hubi fases en estos partidos que a mí me gustaron y me sirven mucho para reforzar muchas cosas".

