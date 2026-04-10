DT del Sevilla se la pone difícil a Alexis Sánchez por la cantidad de atacantes en el plantel: "Todos no van a jugar"

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vive un delicado momento en España. El cuadro de los chilenos ve de cerca el peligro del descenso, pues se ubica a solamente dos puntos de la zona roja, por lo que el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid es clave para su intención de alejarse de la parte baja.

Antes de este trascendental encuentro, el futuro del tocopillano y de los demás atacantes para el cierre de la temporada se vislumbra incierto. Fue el propio entrenador del elenco nervionense, Luis García Plaza, quien se encargó de enviar una contundente advertencia a sus pupilos en la ofensiva.

Durante una conferencia de prensa, el estratega justificó la falta de minutos para algunos futbolistas: "Me he encontrado, para mi gusto, como entrenador, una plantilla muy larga. Me ha pasado en otros sitios. Hoy he jugado con tres posiciones de ataque y había ocho jugadores. (Neal Maupay) va convocado, pero es que son ocho. El otro día, por ejemplo, podría haber entrado Peque o Alexis Sánchez, Januzaj no entró… No van a jugar todos, porque es imposible".

Al ser consultado respecto a cómo el plantel está asimilando esta crisis institucional y deportiva, el adiestrador detalló el impacto anímico. "Están jodidos, están sufriendo. Los chicos de aquí, canteranos que son muchos. Están sufriendo, no crean que están ahí… es duro, eh. Es la situación que nos toca, a lo mejor este duelo dentro de unos años es para intentar entrar en Europa. Ahora mismo es lo que es", reconoció el técnico.

Finalmente, el DT reafirmó su convicción de mantener la categoría, lanzando un último aviso a sus dirigidos. "No dejamos de ser uno de los mejores clubes de Europa, pero tenemos que conseguir este objetivo (no descender). Vamos a conseguir el objetivo, pero sufriendo. Conseguir un ascenso es muy difícil, esto es igual de difícil. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Los chavales van a dejarlo todo y el que no lo deje todo, me va a encontrar", sentenció.

(Imagen: @alexis_officia1)

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