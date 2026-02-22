DT del Sevilla elogia al entrenador del Real Betis tras polémica con árbitro

El Matías Almeyda, director técnico del Sevilla FC, donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, se refirió con elogios al Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, archirrival del cuadro sevillista.

Las palabras del argentino surgieron en respuesta a una declaración de Pellegrini, quien defendió públicamente a Almeyda luego de que La Liga sancionara al DT sevillista con siete partidos de suspensión tras un incidente con el árbitro en el empate ante Deportivo Alavés.

Durante la semana, el “Ingeniero” indicó en conferencia de prensa que “es lamentable que haya tenido esa cantidad de fechas de suspensión”, pero que no podía añadir más comentarios al respecto.

Tras la victoria de Sevilla sobre Getafe CF, Almeyda destacó que lo dicho por Pellegrini demuestra respeto, admiración y honor en el fútbol: “Eso es fútbol, fútbol de hombres. Estamos hablando de un señor del fútbol”.

El entrenador argentino añadió que no solo él percibió la injusticia de la sanción, valorando la postura ética de su colega del Betis: “Admiración, respeto y agradecimiento; creo que no solamente yo vi la injusticia”.

Este respaldo público se produce en un contexto de tensión previa al derbi andaluz, que enfrenta a Sevilla y Real Betis en una de las rivalidades más tradicionales del fútbol español.

El próximo encuentro entre Sevilla FC y Real Betis está programado para el domingo, donde el duelo no solo tendrá importancia en la tabla, sino también un fuerte componente emocional tras los recientes desencuentros entre técnicos.

