DT del Sevilla elogia a Alexis Sánchez y asegura que "está siendo más decisivo que muchos titulares"

Con la tremenda remontada para vencer por 3-2 como visita al Villarreal, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se alejó del descenso en la Liga española y hasta se ilusiona con una clasificación a copas europeas.

Ante el "Submarino Amarillo", el tocopillano fue clave por tercer partido consecutivo. El delantero chileno ingresó en el segundo tiempo y al minuto siguiente, recuperó un balón que luego terminó en el gol de la valiosa victoria.

Por eso, en la conferencia de prensa de este viernes, al técnico del conjunto andaluz, Luis García Plaza, le consultaron por el papel que ha cumplido el atacante nacional en el tramo final de la temporada para ayudar a alejar al equipo de la zona roja. En ese sentido, el DT no dudó en llenarlo de elogios y hasta colocarlo por encima de algunos titulares.

"Es un jugador con una calidad brutal. Cada vez que entra se nota. Estoy súper contento con su implicación. Nos está dando todo lo que necesitamos. Valoro que pueda entrar desde el principio, pero está siendo más decisivo que muchos titulares", expresó el adiestrador.

Sobre el duelo clave de este fin de semana ante el Real Madrid, sostuvo: "Hay una tendencia de que estamos salvados y eso es mentira. Es mentira que estemos salvados. Hay que focalizar en Real Madrid. No podemos relajarnos ni un minuto. Tenemos que ir a full, porque no está conseguido el objetivo".

Consignar que el cotejo entre el Sevilla y los "merengues" está programado para las 13:00 horas de este domingo, por la penúltima jornada de la Liga española.

(Imagen: @alexis_officia1)

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