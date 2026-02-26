DT del Portland Timbers: “Aravena puede tener un impacto increíble en nuestra ofensiva”

El Portland Timbers de Estados Unidos sumó a un nuevo futbolista chileno. Es que a Felipe Mora se unió Alexander Aravena, proveniente del Gremio de Brasil y quien fue oficializado el miércoles como flamante fichaje del cuadro norteamericano.

El técnico del elenco de la Major League Soccer, Phil Neville, valoró el arribo del delantero nacional y aseguró que elevará el nivel ofensivo del equipo en Estados Unidos.

"Lo observamos durante un tiempo en Gremio y lo que siempre nos destacó es su versatilidad y capacidad para jugar en cualquier lugar de la línea de ataque. Es un jugador técnico que se siente cómodo operando en los espacios e incluso en el rol de número 10", expresó el DT mediante un comunicado oficial emitido en Oregón.

"Con experiencia en ligas de primer nivel, creo que puede venir y tener un impacto increíble en la forma en que jugamos y en nuestra ofensiva", añadió el estratego.

Consignar que Aravena llega al Portland Timbers en calidad de préstamo hasta el final de la temporada 2026, incluyendo una opción de compra para la franquicia norteamericana.

PURANOTICIA