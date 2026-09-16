DT del Elche destaca el impacto de Lucas Cepeda tras agónica caída ante el Real Madrid

Pese a la agónica derrota por 3-2 ante el Real Madrid, Lucas Cepeda fue protagonista en el Elche. El delantero chileno ingresó a los 58 minutos, cuando el conjunto franjiverde caía por 2-0, y aportó con una asistencia para el descuento parcial.

Tras el encuentro, el técnico argentino del cuadro español, Martín Anselmi, explicó las razones que motivaron el ingreso del atacante nacional, quien se convirtió en una de las alternativas ofensivas del equipo durante el segundo tiempo.

"Creo que ni una cosa ni la otra. El partido pedía tener a los dos delanteros en un momento. Teníamos a Lucas (Cepeda) con su pierna hábil para centrar. Lo mismo Teté (Morente) y Josan, sabemos la calidad de sus centros. Gonzalo (Villar) termina jugando como mediocentro porque Marc (Aguado), con la amarilla, era un riesgo tenerlo en el campo de juego", expresó el DT.

"Y con el ingreso de Thomas (Lemar) tuvimos mucho volumen de juego. Todo tiene su matiz. Me parece que lo hicimos bien", añadió.

El estratego también tuvo palabras para los hinchas del Elche y destacó la actitud mostrada por sus dirigidos pese al resultado.

"Tuve ganas de acercarme a los hinchas. Siempre están. Estamos cerca de darles una alegría. Soy honesto, si fuese hincha del Elche, estaría orgulloso del equipo. Así como la vez pasada me salió decirles perdón, hoy me iría a casa orgulloso por cómo me representaron los jugadores. Seguiremos haciéndolo de esta forma".

El técnico argentino también abordó la situación del equipo en la tabla de posiciones, donde el Elche ocupa actualmente el último lugar, aunque aseguró que observa una evolución en el rendimiento del conjunto.

"No es el lugar donde queremos estar. Pero me tengo que basar en el rendimiento. Y creo que va de menor a mayor. Seguramente los puntos comenzarán a llegar".

(Imagen de @lucascepeda.10)

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