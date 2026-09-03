DT del Crystal Palace llena de elogios a Darío Osorio y avisa que "cambiará nuestra forma de jugar"

Tras ser oficializado como nuevo fichaje del Crystal Palace de Inglaterra, Darío Osorio se alista para poder hacer su esperado debut en la Premier League, el cual se podría dar este sábado frente al Fulham en calidad de visita.

Previo a a este cotejo, el técnico Pierre Sage llenó de elogios al chileno y destacó sus cualidades.

"Necesitamos un jugador con velocidad en esta posición, y él es capaz de disparar desde lejos", expresó el adiestrador sobre el oriundo de Hijuelas, junto con añadir que "cambiará nuestra forma de jugar".

Sobre el duelo, el estratego sostuvo que "el fútbol no tiene memoria. Lo que sucedió antes siempre se puede cuestionar, especialmente este año con muchos jugadores y entrenadores nuevos en ambos equipos. Me alegra tanto jugar contra ellos, porque necesitamos un partido de referencia por el momento".

Consignar que el partido entre el Crystal Palace y el Fulham está programado para disputarse este sábado a las 10:00 horas en el estadio Craven Cottage.

(Imagen: @cpfc)

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