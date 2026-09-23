D. Concepción golea a Curicó Unido como visitante y se acerca a los cuartos de final de la Copa Chile

Deportes Concepción no tuvo piedad con un tímido Curicó Unido y goleó por un inapelable 4-0 en el estadio La Granja, encaminando su clasificación a los cuartos de final de Copa Chile.

El "León de Collao" no le dio tiempo de acomodarse al cuadro "tortero" y antes de los diez minutos ya ganaba por 2-0, gracias a los tantos de Joaquín Larrivey (4', de penal) y Norman Rodríguez (7').

Sobre el final del primer tiempo, los maulinos sufrieron la expulsión de Enzo Ormeño por doble amonestación (45+2') y en la jugada posterior, Víctor Dávila convirtió un impecable tiro libre (45+4').

El elenco albirrojo no ofreció mayor respuesta en el complemento, mientras que el combinado penquista manejó a placer el cotejo y cerró la goleada con una nueva conquista de Larrivey (84').

Así, Deportes Concepción sacó una ventaja casi irremontable de cara a la revancha programada para este domingo a las 15:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

(Imagen: @elconce_cl)

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