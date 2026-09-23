U. La Calera empata con la U. Católica y dejan abierta la llave de octavos de final de Copa Chile

Universidad Católica no pudo mantener el resultado a pesar de ser superior a una Unión La Calera que despertó en el complemento para firmar el 1-1, dejando abierta la llave de octavos de final de Copa Chile.

Los "cementeros" llegaban a este duelo con la confianza renovada tras su revitalizador triunfo sobre Deportes Limache por la Liga de Primera. Además, vivían una jornada especial por el estreno de su flamante entrenador, John Armijo.

En la vereda opuesta, la UC venía antecedida de una buena racha de victorias en el Campeonato Nacional, pero también sufrió en el camino las lesiones de varios jugadores, lo que obligó al técnico Daniel Garnero a mover la pizarra.

Así y todo, fue el cuadro precordillerano el que tomó la iniciativa del encuentro y exigió en varias oportunidades al portero Nicolás Avellaneda, quien fue clave en un elenco local que solo generó peligro con un tiro Sebastián Sáez contenido por Vicente Bernedo (13').

Los estudiantiles, en cambio movieron la pelota de un lado a otro para generar espacios en terreno adversario y generó un par de ocasiones clarísimas en los pies de Matías Palavecino (36') y Diego Corral (44'), ambas repelidas por el cancerbero.

Por momentos dio la impresión de que el conjunto calerano podría animarse un poco más en campo contrario, pero los cruzados terminaron rápidamente con cualquier atisbo de ilusión gracias a Martín Gómez (63'), quien capturó un rebote tras un tiro libre de Palavecino al travesaño, impactó la pelota y abrió la cuenta.

La escuadra de la franja bajó el ritmo y realizó modificaciones que no alcanzaron a surtir efecto, ya que en el 78' el dueño de casa dio la sorpresa y consiguió la igualdad por medio de Juan Pablo Salomoni. Sobre el final, Maximiliano Fernández erró una llegada que pudo significar la remontada (87').

Así, Universidad Católica y Unión La Calera dejaron abierta la llave de cara a la revancha programada para este sábado a las 20:00 horas en el Claro Arena.

FICHA DEL PARTIDO

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Camilo Moya (Yonathan Andía, 84'), Rodrigo Pérez; Martín Hiriart (Pablo Valero, 84'), Sebastián Sáez (Maximiliano Fernández, 84'), Bayron Oyarzo (Joan Cruz, 66'); Nicolás Ferreyra (Matías Campos López, 78'). (DT: John Armijo)

Universidad Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Agustín Farías (Daniel González, 75'), Agustín García-Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui (Alfred Canales, 75'), Matías Palavecino; Diego Corral (Vasco León), Fernando Zampedri, Martín Gómez. (DT: Daniel Garnero.

Árbitro: Franco Jiménez

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

PURANOTICIA