D. Iquique y D. Antofagasta igualaron por la ida de los octavos de la Copa Chile y todo se decidirá en el Calvo y Bascuñán

Deportes Iquique y Deportes Antofagasta abrieron su llave de octavos de final de Copa Chile con una igualdad a uno en el estadio Tierra de Campeones, sembrando una incógnita respecto de quien pueda avanzar de fase en el torneo.

Los "dragones celestes" no tardaron en asestar el primer golpe y lo hicieron con un impresionante zapatazo de Brayan Garrido desde larga distancia que dejó sin reacción al guardameta albiazul (3').

A partir de entonces, el duelo de tornó de ida y vuelta en la fracción inicial, con el dueño de casa teniendo las principales ocasiones para haber aumentado las cifras.

No obstante, en el complemento fueron los "pumas" quienes tomaron las riendas del cotejo y gracias a un cabezazo de José Bandez (66'), quien llevaba apenas dos minutos en cancha, lograron emparejar las cifras.

Así, la llave quedó totalmente abierta pensando en la revancha de este domingo a las 12:30 horas, con Deportes Antofagasta recibiendo a Deportes Iquique en el estadio Calvo y Bascuñán.

(Imagen: @ClubAntofagasta)

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