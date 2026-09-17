DT de Wanderers Sub 20 desafía al Real Madrid: "Tenemos las herramientas suficientes"

El plantel de Santiago Wanderers Sub 20 ya arribó a España para preparar el histórico partido de este sábado ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, por la Copa Intercontinental de la categoría.

En su llegada al Aeropuerto Internacional de Barajas, el técnico del cuadro caturro, Felipe Salinas, aclaró que no irán a pesar y que pese a que enfrentarán al poderoso elenco merengue, irán a luchar por el título.

"Venimos mentalizados y tranquilos porque sabemos que tenemos mucho potencial, y con la confianza de que hay un trabajo atrás que se viene demostrando hace tiempo", expresó el DT.

Asimismo, sostuvo que "tenemos las herramientas suficientes para enfrentar un desafío de esta importancia".

Cabe consignar que el partido entre el Real Madrid y Santiago Wanderers por la Copa Intercontinental Sub 20 está programado para disputarse a las 7:30 horas chilena de este sábado 19 de septiembre.

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