DT de Wanderers explica la derrota ante Temuco y apunta a la Intercontinental sub-20

Santiago Wanderers sufrió un durísimo tropiezo en su visita a Deportes Temuco al caer por un inapelable 3-0, resultado con el que puso en riesgo su condición de líder de la Liga de Ascenso.

En rueda de prensa, el director técnico del cuadro "caturro", Francisco Palladino, admitió que el equipo pudo verse afectado por el viaje que emprenderán varios de los jugadores más jóvenes para enfrentar al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental sub-20, programada para el sábado 19 en el estadio Santiago Bernabéu.

"Era el último partido previo a un momento muy especial que va a vivir el club. Hasta ahora lo hemos disimulado de alguna manera y hemos puesto el foco donde teníamos que ponerlo, claro está", partió señalando el entrenador.

Asimismo, el DT admitió que "era muy difícil también que gran parte del plantel no tuviera en cuenta un momento muy especial, no solamente para la institución, sino también para todo el fútbol chileno, como es el viaje a España".

Por lo mismo, el estratego uruguayo planteó que "en ese sentido también siento que hay ciertas respuestas al rendimiento general de todo el equipo".

Así y todo, el charrúa admitió la superioridad del elenco sureño. "Hay que felicitar al rival, hizo un gran partido. No estuvimos cómodos en ninguna parte del encuentro", afirmó.

En esa misma línea, Palladino detalló que "en la primera parte no tuvimos juego y tampoco estuvimos cerca de las segundas pelotas, teniendo en cuenta el juego directo que propuso Temuco. Nos vamos con una justa derrota, dolorosa, pero hay que mantener la calma y la tranquilidad. Esto es largo y hay que seguir adelante".

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