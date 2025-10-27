DT de Wanderers confía en que mejorarán al volver a Valparaíso: "Ahí el equipo aparece"

Domingo Sorace, director técnico de Santiago Wanderers, habló tras la inapelable derrota por 2-0 que sufrió su escuadra ante Cobreloa, resultado que dejó a los caturros sin margen de error en su objetivo por acceder a la liguilla de la Liga de Ascenso.

En rueda de prensa tras el encuentro disputado en el estadio Zorros del Desierto, el estratego atribuyó la mala racha del equipo -ocho partidos sin poder ganar- a que "no hemos podido buscar el camino del triunfo, y eso duele un poquito, el equipo queda dolido. Y se nos han caído jugadores importantes".

Al margen de este opaco presente, el DT espera dar vuelta la situación en la última fecha del certamen cuando, luego de una larga espera, puedan volver a jugar como dueños de casa en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

"La cuenta de ahorro está, el último partido es de local en Playa Ancha, que no hemos jugado en todo el año. Enfrentamos a Magallanes, que juegan muy bien al futbol. Tenemos la obligación con nuestra gente de dar vuelta este momento que estamos pasando ", puntualizó.

En la misma línea, el adiestrador del Decano subrayó que "tenemos el último partido y de ahí seremos diferentes, Wanderers es diferente en una liguilla. Porque ya vamos a jugar en Playa Ancha, y ahí obviamente el equipo aparece".

Por último, Sorace precisó que "no podemos anticiparlo (la clasificación a la liguilla), pero sí entiendo que si nos toca la oportunidad, Wanderers es diferente. Se nos van a sumar los jugadores lesionados, y en nuestro estadio".

