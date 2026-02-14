DT de Vélez lamenta lesión de Diego Valdés y enciende las alarmas

Gran preocupación se vivió en Vélez Sarsfield tras la lesión sufrida por el mediocampista chileno Diego Valdés, quien apenas alcanzó a disputar 20 minutos en el empate 1-1 frente a Defensa y Justicia.

Luego de que el conjunto rival abriera la cuenta a los 14 minutos, mediante anotación de Juan Gutiérrez, el volante nacional sintió un pinchazo en el sóleo, se lanzó al césped y debió ser reemplazado por Dilan Godoy, encendiendo de inmediato las alarmas en el cuerpo técnico del Fortín.

En conferencia de prensa, el entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, confirmó la dolencia del jugador. “Tiene una lesión en el gemelo y no sé cuánto tiempo le llevará la recuperación. Es una lástima perder a un jugador de esa calidad, es una baja futbolística muy importante”, señaló el DT.

Pese a la preocupación, el estratego argentino intentó transmitir calma de cara a lo que viene. “El equipo lo tendrá que resolver. Está Lanzini, está Arias, tenemos plantel como para llegar bien al próximo partido y tener la esperanza de poder ganarle a River”, agregó, proyectando el duelo ante River Plate.

Cabe señalar que la molestia sufrida por Valdés se produjo en la misma zona que lo tuvo complicado durante sus últimos meses en América, lesión que incluso postergó su debut con Vélez durante varias semanas en el segundo semestre de 2025, lo que vuelve a generar inquietud respecto a su continuidad física.

PURANOTICIA