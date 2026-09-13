DT de Universidad Católica indignado por lesión de Zampedri en triunfo ante Palestino

Universidad Católica consiguió el sábado una trabajada victoria por 3-2a ante Palestino en La Cisterna, resultado que lo afianza como sublíder en la Liga de Primera y candidato para quedarse con el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2027.

Pese a que la jornada terminó en abrazos para los cruzados, el DT Daniel Garnero estaba indignado tras el cuarto triunfo consecutivo de su equipo. ¿La razón? El que no se haya castigado la falta sobre el goleador Fernando Zampedri (pisotón del defensor Enzo Roco) quien tuvo que salir del campo de juego lesionado.

“Lo de Fernando es una locura. El ruido que se escuchó (…) Ojalá que no (sea grave) (…) Yo me asusté, sigo asustado, porque se escuchó un ruido muy feo en esa jugada y no se cobró nada”, dijo el entrenador en relación al arbitraje del juez Cristián Garay.

Un poco más calmado, Garnero analizó positivamente el rendimiento mostrado por su equipo ante Palestino.

“Hoy hubo una mejora importante en relación al partido anterior. Ojalá esta recta final del torneo nos encuentre de la misma manera, tratando de disputar todos los partidos con esta entrega y la misma intensidad”, sentenció el adiestrador argentino.

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