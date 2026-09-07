DT de Unión La Calera sufrió una arritmia tras partido ante O'Higgins en Rancagua

Martín Cicottelo, director técnico de Unión La Calera, generó preocupación en el fútbol chileno, luego de que sufriera una descompensación tras la derrota ante O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, por la 22° fecha del Campeonato Nacional.

El estratego argentino asistió a la conferencia de prensa posterior al cotejo y cuando regresó al camarín, comenzó a sentirse mal y presentó un fuerte dolor en el pecho, por lo que fue retirado en ambulancia y trasladado hasta un centro de urgencias.

Horas después, el elenco "cementero" entregó detalles sobre el estado de salud del adiestrador y confirmó que sufrió una arritmia.

"El club desea comunicar que, posterior al partido disputado ante O'Higgins en el Estadio El Teniente, nuestro entrenador Martín Cicotello sufrió una arritmia", sostuvo el club en la misiva.

"Tras ser trasladado y posteriormente estabilizado en el hospital más cercano al recinto, Martín está en buenas condiciones y se encuentra camino a su hogar junto al resto del equipo", añadió el conjunto calerano.

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