DT de Unión La Calera anticipa su salida tras dura derrota ante Deportes La Serena

Unión La Calera se acerca cada vez más al descenso a la Primera B del fútbol chileno. El cuadro "cementero" cayó el lunes por 1-0 como local ante Deportes La Serena y se hundió más en el fondo de la tabla del Campeonato Nacional.

Tras la derrota ante los nortinos, el técnico del conjunto calerano, Martín Cicotello, prácticamente confirmó que no seguirá en la banca del club.

"Mañana (martes) tengo una reunión con la propiedad, donde se verán los pasos a seguir. Es un poco inútil que analicemos el partido. Es todo lo que tengo para decir. Les pido respeto en estos momentos", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

De esta manera, solamente faltaría la confirmación oficial por parte del club, para sentenciar la salida de Cicotello.

Cabe consignar que La Calera suma una racha negativa de 11 partidos seguidos sin conocer el triunfo (su última victoria fue el 5 de agosto, pero por Copa Chile) y está a siete puntos de los puestos de salvación.

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