DT de Udinese dice que Alexis Sánchez "es un líder", pero afirma que "no le puedo dar un status particular"

Aunque ya han pasado varias semanas desde que dejó atrás la lesión que lo tuvo sin actividad durante varios meses, Alexis Sánchez sigue sin ganarse un espacio en el once titular de Udinese, aun cuando suma seis presencias con el cuadro friulano en Serie A.

Con miras al choque del domingo ante Napoli, el técnico bianconero Kosta Runjaic se refirió al presente del chileno y aunque elogió sus cualidades, no quiso confirmar su presencia desde el arranque para el choque con el puntero del certamen italiano.

"Sánchez está mejorando después de comenzar la temporada con una lesión que le hizo perderse la primera mitad. Tiene mucha experiencia, pero necesita minutos para demostrar sus cualidades. Necesita estar más involucrado cuando tenemos el balón, no puede trabajar sólo en la fase defensiva", detalló el entrenador alemán.

Pensando en el duelo con el elenco azul, el estratego adelantó que "tenemos que trabajar bien juntos para inquietar al rival cuando no tenga la posesión, tendremos que hacerlo contra el Napoli porque no tendremos el balón a menudo. Sánchez puede hacer estas cosas, pero no es su estilo de juego. Tenemos que ser pacientes, pero tenemos otros buenos jugadores que pueden hacer una mejor contribución en determinadas situaciones".

El DT ahondó un poco más respecto del rol que cumple el tocopillano en el conjunto "zebrette", apuntando que si bien entrena de buena manera y lo considera un líder dentro del plantel, "es un miembro del equipo como los demás y no le puedo dar un status particular, él lo sabe bien desde el principio y lo entiende".

"Para nosotros es importante que dé las señales adecuadas incluso cuando no esté jugando y que transfiera su experiencia a sus compañeros, algo que no se puede hacer sólo jugando. Es importante que actúe como líder y dé un buen ejemplo. Hablamos mucho con él, es consciente de su papel en el equipo y sabe que todavía puede mejorar", complementó Runjaic.

(Imagen: @udinesecalcio)

PURANOTICIA