DT de Udinese adelanta que Alexis Sánchez podría ser titular en la última fecha de la Serie A de Italia

Debido a que no viene siendo considerado por el técnico Kosta Runjaic, la prensa italiana habla de que Alexis Sánchez no continuará en el Udinese.

Con ese panorama, el goleador histórico de la Roja podría comenzar a despedirse del cuadro de Friuli este fin de semana, pues el domingo enfrentará a la Fiorentina a las 14:45 horas, por la última fecha de la Serie A.

Este viernes, en la previa al cotejo, al estratego alemán le consultaron sobre la opción de que el tocopillano arranque como titular, considerando que es el último partido de la temporada y que el chileno viene de sumar pocos minutos.

"Sánchez podría jugar, incluso desde el primer minuto. Sin embargo, mañana (sábado) tomaré las decisiones finales sobre el once inicial, ya que aún queda el último entrenamiento", respondió el germano en conferencia de prensa.

"Ya hemos visto esta temporada que algunos jugadores no han podido jugar, pero Sánchez sigue siendo una excelente alternativa. Ya veremos", añadió.

Además, el DT se refirió a su futuro en la banca del elenco bianconero: "No he hablado explícitamente sobre mi futuro con el club, pero aún me queda un año de contrato. Después del partido con Fiorentina, haremos el balance de este año, incluso de forma crítica, así es como trabajamos".

"Estoy satisfecho con esta temporada, porque nunca hemos temido el descenso y ese era el objetivo principal. También hemos tenido momentos negativos, que tendremos que trabajar de cara al futuro. Somos un equipo de media tabla, no un equipo grande, así que es normal tener altibajos", sentenció Runjaic.

(Imagen: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto)

PURANOTICIA