DT de U. San Felipe expresó su molestia por grosero error arbitral en la derrota ante Cobreloa

Tras el traspié por 2-0 sufrido ante Cobreloa, el entrenador de Unión San Felipe, Luis Landeros, expresó su profundo malestar por las decisiones referiles que, a su juicio, alteraron el curso del encuentro.

El estratega enfatizó la necesidad de imparcialidad en el campo de juego, señalando en rueda de prensa que "yo no quiero nada a favor, jamás he pedido nada a favor, simplemente que haya justicia y que el árbitro cumpla con el rol que tiene que cumplir".

La controversia estalló en la recta final del compromiso, cuando el marcador aún no estaba sentenciado. El atacante albirrojo Bairo Riveros cayó dentro del área rival tras recibir una infracción; sin embargo, el juez Rodrigo Carvajal no solo descartó la falta penal, sino que amonestó al jugador por una presunta simulación. Al ser su segunda tarjeta amarilla, el delantero terminó siendo expulsado, dejando a su equipo con diez hombres antes de que el conjunto calameño sellara el resultado definitivo.

Landeros no ocultó su frustración y en el terreno de juego encaró al cuarto árbitro con duras palabras sobre la disparidad en las consecuencias de los errores. "A ustedes les dan una fecha, no les pasa nada. Nosotros nos vamos para la casa seis meses y a ustedes no les pasa nada, háganse responsables", disparó el técnico frente a las cámaras.

Finalmente, el DT reflexionó sobre el impacto de estas determinaciones en el desarrollo del fútbol profesional. Si bien reconoció que las equivocaciones son parte de la actividad, recalcó que existen fallos con un peso determinante en el marcador. "entiendo que hay errores y eso me parece que los cometemos todos, pero me parece que hay errores que te marcan la diferencia, que te condicionan", concluyó el conductor del elenco aconcagüino.

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