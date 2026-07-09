DT de U. La Calera expresó su molestia por mano no sancionada en partido ante Coquimbo: "Quería por lo menos la revisión"

Todo es molestia en Unión La Calera luego de la derrota por 1-0 ante Coquimbo Unido por las semifinales de la Copa de la Liga, a raíz de una mano del defensa aurinegro Benjamín Gazzolo que tanto el árbitro Mathías Riquelme como el VAR no percibieron como penal.

Al margen de la consideración del colegiado, el director técnico del conjunto "cementero", Martín Cicotello, no quedó conforme con la determinación del juez y apuntó a una situación similar vivida por la Liga de Primera.

"El partido de Campeonato con este equipo tuvimos una situación parecida. Para mí es penal, no soy árbitro pero es lo que pienso. Quería por lo menos la revisión. Veo que hay mano, la volví a ver y la considero mano", dijo el estratego en diálogo con TNT Sports.

En esa misma línea, el adiestrador argentino sostuvo que "es la decisión del árbitro, hay que respetarlo. En el Campeonato pasó lo mismo y no tuvimos la suerte de que nos cobren. Yo pedía que lo revisen, me llamó la atención que no lo revisaran".

Por su parte, el defensa Christopher Díaz apuntó que "fuimos a hablar con el árbitro, fue una mano clara que no cobran y no van ni a ver. Molesta porque echa a perder el trabajo, creo que lo hicimos bien y nos quedamos con un gusto amargo".

Con respecto al desarrollo del compromiso, el zaguero señaló que "la situación de quedar mal parados nos pasó la cuenta pero Coquimbo no hizo mucho más. Lamentable por nosotros porque intentamos por todas las formas".

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