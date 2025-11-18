DT de U. Española palpita la "final" por no descender ante D. Limache: "El carácter y la valentía serán fundamentales"

Deportes Limache y Unión Española protagonizarán este viernes una "final" para mantenerse en la Primera División.

Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla de posiciones: los “tomateros” son antepenúltimos con 22 puntos, mientras que los “hispanos” con 21 unidades se ubican en la decimoquinta posición.

Y el entrenador de los "diablos rojos", Gonzalo Villagra, anticipó el crucial partido ante los de la región de Valparaíso.

"Estamos en la misma situación, hay un punto de deferencia. No sé cómo lo manejará Limache, pero está claro que es una situación tensa para todos. Al final, logrará imponerse el que encuentre las ventajas en la cancha y, seguramente, el carácter y la valentía serán fundamentales”, sostuvo.

Sobre el desafío de comandar al equipo tras la salida de Miguel Ramírez y en un momento delicado para el club, el exvolante comentó: “Cuando me pidieron asumir este desafío, yo no dudé. Estoy a disposición del club. Si necesitan que alguien dé un paso al frente, aquí estoy, junto a mi cuerpo técnico”.

“En ningún momento se me pasó por la mente que tenía alguna opción de no asumir, cuando me lo pidió el club. Es mi responsabilidad como miembro de esta institución y lo asumo con la confianza en nuestro trabajo”, complementó.

Finalmente, el director técnico destacó que “la recepción del grupo ha sido muy buena y respetuosa. En todas nuestras interacciones con los jugadores hemos notado mucho deseo de salir adelante. Hay mucha consciencia de lo que estamos jugando. Hay un ambiente positivo a pesar de las adversidades”.

Cabe recordar que el duelo entre "tomateros" e "hispanos" se disputará este viernes a contra de las 20:00 horas en el estadio Lucio Fariña Fernández de La Calera.

