DT de U. Española impone pautas de ejercicios para sus jugadores en Fiestas Patrias y avisa que "no pueden subir más de un kilo"

En vísperas del choque de este martes con Deportes Temuco por la Liga de Ascenso, el director técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, entregó detalles del exigente plan de trabajo que le ordenó a sus dirigidos para este fin de semana de Fiestas Patrias.

En rueda de prensa, el entrenador del cuadro rojo señaló que "trabajamos hasta el 17, damos (libre) 18, 19 y 20, y volvemos el 21. Se van con pautas de ejercicios para esos tres días y obviamente con un peso que es el que tienen generalmente. No pueden subir más de un kilo".

Para sostener su postura, el adiestrador del conjunto de colonia explicó que "dos o tres kilos no es fácil recuperarlos en una ni en dos semanas. Si se baja muy rápido también es complicado y se pueden producir lesiones".

De todas maneras, el estratego se dio tiempo para bromear cuando le consultaron si sus pupilos podrían comer empanadas durante estos días. "Una sí, dos no", contestó.

Con respecto al duelo ante la escuadra de La Araucanía, el DT recordó que en el encuentro anterior frente a Curicó Unido "nos convirtieron dos goles de pelota detenida de la misma manera y eso no nos puede volver a pasar. Tenemos que estar muy concentrados para que eso no nos produzca daño ni menos goles".

"Tenemos que volver a jugar, volver a tener la confianza individual para el funcionamiento colectivo. Fue una muy buena semana y ojalá que se pueda ver reflejado el día del partido", finalizó Fuentes.

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