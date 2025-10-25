DT de Temuco no se guardó nada tras perder ante Universidad de Concepción

Arturo Sanhueza, director técnico de Deportes Temuco, golpeó la mesa luego de la derrota por 3-2 en su visita a Universidad de Concepción, resultado que dejó al conjunto albiverde mirando de reojo la zona de descenso.

En declaraciones recogidas por el medio Novena Pasión, el estratego envió un potente mensaje dirigido no solo al plantel del cuadro sureño, sino también a la hinchada y a la directiva encabezada por su presidente, Marcelo Salas.

"La cabeza de los jugadores, de los propietarios del club, de los hinchas, entran en una incertidumbre total porque no se puede ganar. Hay lesiones, hay suspendidos, hay temor a jugar el fútbol", aseguró el ex futbolista.

En la misma línea, el "Rey Arturo" sostuvo que "hay constante conversación con la dirigencia. Todo lo que planificamos se lo enviamos a ellos. Están al tanto de todo lo que hemos hecho. Estamos todos preocupados y ocupados".

Por último, Sanhueza anticipó el crucial encuentro de la próxima semana ante Deportes Recoleta, reconociendo que "jugarse la permanencia en el último partido no es para nada lo que uno esperaba. Indudablemente genera ruido para todas las personas que hoy estamos en Deportes Temuco".

