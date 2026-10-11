DT de Santiago Wanderers da por perdida lucha por ascenso directo

Tras sufrir su cuarta derrota consecutiva en la Liga de Ascenso -esta vez como local ante Curicó Unido por 2-1- Santiago Wanderers se alejó de las opciones de alcanzar el título que lleva al ascenso directo a la Primera División.

De hecho, el DT de los caturros, Francisco Palladino, fue aún más drástico al señalar que para alcanzar el objetivo “hay que pensar en dar el camino más largo”, es decir, llegar a la división de honor vía la liguilla que se jugará al término de la temporada regular.

“Sigo sintiendo orgullo por todo el camino que venimos llevando adelante y confiamos en lograr el objetivo que nos trazamos a inicio de año que es ascender. Hoy, quizás, por un camino más largo del que nos habíamos imaginado, pero confiando”, dijo el estratega quien tras el partido ante los curicanos fue fustigado por los hinchas que exigieron su dimisión.

Palladino, en todo caso, dijo sentirse tranquilo y confiado. “Evidentemente el objetivo y la ilusión que habíamos generado en la gente, pero hoy hay que ser claro y hay que pensar en otra cosa. Pero independientemente de eso, hay que dar vuelta rápidamente la página y pensar en Rangers”, sostuvo el estratega uruguayo.

La derrota del sábado dejó a Santiago Wanderers estancado con 44 puntos, posicionándose a cuatro unidades del líder Cobreloa (que aún tiene su partido pendiente de la fecha), cuando restan apenas tres jornadas para la conclusión de la fase regular.

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