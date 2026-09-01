DT de S. Wanderers sub-20 y la Copa Intercontinental ante Real Madrid: "Muchas familias han recaudado fondos para viajar"

El sábado 19 de septiembre, Santiago Wanderers disputará la final de la Copa Intercontinental sub-20 ante el poderoso Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en calidad de campeón de la Copa Libertadores de la categoría.

Cuando falta poco más de dos semanas para la definición, Felipe Salinas, técnico del cuadro "caturro", ya comenzó a palpitar el choque ante los "merengues", ante la expectación de los fanáticos del conjunto porteño, quienes agotaron las entradas en menos de una hora.

"Fue rápido, se agotaron las entradas que se pusieron a la venta. Muchas familias y entornos de los chicos están haciendo cosas para recaudar fondos y poder viajar. La comunidad chilena en Europa es importante, seguro habrá un marco de público importante apoyando", comenzó diciendo el estratego en conversación con Redgol.

"Es histórico, la gente wanderina no sé si volverá a vivir un momento tan lindo como este. Por eso el entusiasmo y la importancia de este encuentro. No queda nada. Es buenísimo que hayan suspendido el partido del primer equipo", añadió el DT, en referencia al crucial cotejo ante Cobreloa, con quien el "Decano" lucha por el título en el torneo de la Primera B.

"Los chicos están compitiendo bien en la Primera B, pero saben que hay un partido fundamental e histórico. Fue muy buena la gestión para dejar libre esa semana. Vamos a poder entrenar con ellos y preparar el partido frente al Real Madrid, que será tan importante como lo que han jugado hasta ahora", agregó.

Por último, Salinas sostuvo: "Juegan bien, nosotros lo sabíamos. Compiten bien. Les costó agarrar un poco el ritmo, pero el rendimiento del equipo demuestra que han competido bien. Feliz por ellos".

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