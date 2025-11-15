DT de Rangers puso en su duda su continuidad en vísperas de la liguilla

En conferencia de prensa, el estratego talquino aseguró que "no he hablado nada acerca de mi situación. No quiero tampoco. No es que no me hayan hablado. Yo no quiero conversar de eso mientras no termine. Una vez que termine, veremos si nos sentamos a conversar".
Erwin Durán, director técnico de Rangers, manifestó incertidumbre con respecto a su continuidad en el cargo para la próxima temporada, en vísperas de afrontar la liguilla de promoción ante San Marcos de Arica.
En la misma línea, el entrenador sostuvo que su renovación "no es algo que me esté dando vuelta en la cabeza, porque desde que comencé a ser técnico lo he hecho siempre de la misma manera. Yo tengo contrato hasta que el equipo deje de competir".
De todas maneras, el DT fue consultado sobre si quería extender su estadía en el elenco maulino. "Me he sentido bien, mi cuerpo técnico se ha sentido bien, pero también obviamente es más que claro que opciones vamos a tener", indicó.
Por último, Durán expresó su orgullo por la campaña que ha hecho con los piducanos, subrayando que "nosotros llegamos y logramos levantar este equipo y meterlo en liguilla cuando todos lo daban por muerto, entonces yo sé que opciones van a haber".
