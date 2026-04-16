DT de Racing explicó la marginación de Damián Pizarro en Copa Sudamericana: "Vemos que otros chicos están mejor"

En el marco de la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana, el elenco de Racing sufrió un tropiezo al perder por 3-2 en condición de local frente a Botafogo. Durante este compromiso, llamó la atención la ausencia de Damián Pizarro, quien no fue considerado por decisión del técnico Gustavo Costas.

Una vez consumada la derrota, el adiestrador de la "Academia" abordó el presente del atacante nacional, quien ni siquiera fue incluido entre las alternativas del banco de suplentes para este duelo.

Durante la respectiva conferencia de prensa, el estratego entregó una respuesta categórica para explicar su determinación: "A ver, no vamos a hablar de futuro. Para mí si no está, es porque veo que otro chico está mejor que él. Es por eso".

Siguiendo con su argumentación, el DT profundizó en los motivos que lo llevaron a prescindir del jugador chileno, añadiendo que "para mí van a estar citados los que considero que están mejores. Como se lo dije a él, vemos que otros chicos están mejor y es así".

Cabe consignar que el registro de Pizarro defendiendo la camiseta de Racing se limita a solamente cuatro partidos disputados. Este desglose contempla dos encuentros correspondientes a la Liga Argentina, uno por la Copa Argentina y otro por la Sudamericana. En total, el ariete suma 159 minutos en cancha, sin marcar goles, aunque con una asistencia entregada.

(Imagen: @dpizarro9)

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