DT de Palestino valoró el empate ante D. Riestra por Copa Sudamericana: "Es un buen punto, siempre es bueno sumar de visita"

El inicio de la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026 dejó un saldo positivo para Palestino. En su visita a Buenos Aires, el cuadro de colonia firmó una paridad en blanco frente a Deportivo Riestra, marcando así su estreno en el certamen continental.

Una vez concluido el compromiso en territorio argentino, el estratega del elenco árabe, Cristián Muñoz, entregó su balance sobre este primer paso internacional. Al respecto, el entrenador manifestó: "Pudimos habernos llevado algo más, pero es importante para lo que viene también en el torneo. Nos vamos contentos por la entrega del equipo. Fue un buen punto".

Pese a la conformidad con el resultado, la "Nona" hizo hincapié en la necesidad de elevar la contundencia en el ataque. Sobre esta falencia, el director técnico admitió: "En esta clase de partidos uno tiene que concretar las opciones que se generan. Tuvimos tres ocasiones claras en el primer tiempo, pero no las pudimos completar. Fue un partido durísimo".

En la misma línea de análisis, el adiestrador profundizó en cómo el factor físico mermó el rendimiento de sus dirigidos durante el desarrollo del juego. "Cuando el cuerpo está cansado, la mente toma peores decisiones. Estábamos cansados del desgaste y no estuvimos finos, pero si no estoy fino, tengo que estar bien defensivamente y en esa fase lo hicimos extraordinariamente bien", argumentó.

Para cerrar su intervención, Muñoz recalcó la relevancia de mantener el nivel frente a los rivales de su zona. "Lo más importante es ser competitivo cada partido. Hay grandes equipos en el torneo y que han hecho mérito para estar. Este partido nos desgastó mucho, es un buen punto, siempre es bueno sumar de visita. Somos un equipo competitivo dentro del grupo", concluyó el líder del banquillo tricolor.

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