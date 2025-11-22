DT de O’Higgins dice saber controlar el juego de la U

O’Higgins (50 puntos) y Universidad de Chile (48) jugarán este domingo en Rancagua (18 horas) un decisivo partido para el objetivo de ambos de ser subcampeón de la Liga de Primera y alcanzar así un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Y en la capital de la Sexta Región ya se vive este trascendental choque.

El entrenador del elenco local, Francisco Meneghini, se refirió este sábado al duelo ante los azules donde demostró tener bien estudiado al rival. Y también las herramientas para someterlos.

“Ellos manejan bien los balones detenidos, con buenos pegadores y buenas jugadas que hemos visto que hacen. Nosotros podemos mejorar en ataque, atacar con más decisión e ímpetu y mantener la concentración defensiva que hemos mostrado a lo largo del torneo”, señaló Paqui Meneghini.

El adiestrador complementó indicando que “es un partido contra un rival directo, peleamos por el mismo objetivo. No dependemos ciento por ciento de nosotros para el Chile 2, pero sí para el Chile 3. Es un desafío importante, el partido será difícil”.

PURANOTICIA