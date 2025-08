DT de O'Higgins desaprobó acción de defensor tras expulsión frente a Colo Colo: "Fue innecesario arrojarse de esa manera"

El empate del domingo ante Colo Colo sigue dando de qué hablar en O'Higgins y no por la presunta expulsión que debió cobrar el árbitro al defensa albo Alan Saldivia, sino por la tarjeta roja recibida por el zaguero rancagüino Alan Robledo.

Con miras al duelo del domingo con Unión La Calera, el técnico del cuadro celeste, Francisco Meneghini, no ocultó su molestia por la infracción que cometió el central, asegurando que no había necesidad de entrar con tanta vehemencia.

"Fue innecesario arrojarse de esa manera. Es un jugador muy agresivo, en el buen sentido. Fue uno de los motivos por lo que lo fuimos a buscar. Estos dos partidos, hasta la expulsión, era de los mejores jugadores del equipo", sostuvo "Paqui".

El entrenador del Capo de Provincia indicó que el argentino "se estaba mostrando rápido, agresivo, fuerte, con, presencia, personalidad y actitud para manejar la pelota. No golpeó fuerte, pero la manera de arrojarse no venía al caso. Confiamos en que no volverá a pasar".

De todas maneras aclaró que el futbolista "tiene mi confianza y mi respaldo. El primer afectado es él, estará tres partidos afuera. Después el equipo porque es un jugador importante y no lo vamos a tener. Pero por otro lado es maduro y confío mucho en que va a aprender de esta situación".

