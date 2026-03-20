DT de O'Higgins critica a la ANFP por la programación del Campeonato y la Copa de la Liga: "No es lo ideal"

El director técnico de O'Higgins, Lucas Bovaglio, se lanzó en contra de la programación que dio la ANFP a la Copa de la Liga, certamen que arranca este viernes, extendiéndose hasta los primeros días de abril, obligando una pausa en el Campeonato Nacional.

El adiestrador del cuadro celeste planteó en conferencia de prensa que "de la forma en que están diagramados los calendarios, es difícil hacer una planificación lógica. Porque de repente se corta el Campeonato Nacional y arranca la Copa de la Liga".

Asimismo, el argentino advirtió que "mientras se juega la Copa de la Liga, nosotros arrancamos en la Copa Sudamericana. Después se corta la Copa de la Liga y se retoma el Campeonato Nacional. Eso no es lo ideal".

A juicio del entrenador del "Capo de Provincia", "lo ideal sería: si vamos a jugar la Copa de la Liga, la jugamos hasta que termine. Lo mismo con la Copa Chile. Y no hacerlo como se está desarrollando la temporada. Pero bueno, calendario está armado así".

De todas maneras, el trasandino profundizó en su molestia y señaló que "a nosotros se nos agregó la Copa Sudamericana y ahí se nos empieza a apretar el calendario. Abril será un mes tremendo para nosotros por los viajes y la cantidad de partidos que jugaremos".

"Pero hay que jugar y tratar de competir de la manera más digna posible. Seguramente, más adelante se nos va a complicar, pero mientras tanto intentaremos iniciar la Copa de la Liga con el mejor equipo posible", sentenció el DT del elenco rancagüino, que este domingo debuta en el torneo ante Deportes Limache.

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