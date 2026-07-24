DT de O'Higgins confía en remontar en Rancagua ante Boca Juniors: "En casa se puede"

Lucas Bovaglio, director técnico de O'Higgins, analizó la presentación de sus dirigidos en la amarga derrota por la cuenta mínima ante Boca Juniors en La Bombonera, en el marco del duelo de ida de los playoffs de Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el estratego apuntó al desgastante calendario que han tenido este año, puntualizando que "mientras estuvimos medianamente frescos el equipo lo hizo muy bien y respetó el plan de juego y jugó de igual a igual, que era lo que nosotros habíamos hablado en la previa. Nos vamos con la sensación de que en casa se puede. Hemos construido una localía muy fuerte".

Sobre esa misma línea, proyectando el choque de vuelta, el DT indicó que "obviamente que tenemos enfrente un rival muy complejo, pero lo vamos a intentar. Son 90 minutos en Rancagua y este grupo de jugadores lo va a intentar".

Asimismo, el entrenador reconoció que "no va a ser sencillo, tenemos súper claro que en esta serie hay uno de los dos que tiene la probabilidad más alta de acceder a la otra instancia, pero es fútbol. Siento que el equipo se pudo parar de igual a igual y atacó, fue agresivo y presionó cada vez que podía. Pero bueno, lamentablemente las piernas en algún momento empezaron a flaquear y eso nos impidió poder intentar algo distinto".

Respecto al primer enfrentamiento con los xeneizes, el adiestrador argentino sostuvo que "no vinimos a ver lo que pasaba, a empatar tampoco. Vinimos a jugar de igual a igual. Si veníamos acá a especular, porque ellos son superiores en teoría, era muy probable que nos vayamos con una derrota: Si nos tocaba perder, que seamos nosotros el equipo que intenta, que presiona, que puede sostener más tiempo la pelota que el rival".

El trasandino insistió en que la diferencia en la serie "es remontable. Como se vio en cancha, podemos competir ante un rival como Boca. La sensación interior que uno percibe de los muchachos es que ellos creen que se puede. Después veremos cómo encaramos el partido. Tenemos que pensar en descansar, volver a nuestra tierra y jugar por el torneo local".

Por último, Bovaglio enfatizó que "siento que hace meses se ha creado algo muy lindo entre el hincha y este equipo. Ojalá lo podamos sostener. Hay una ilusión, todos estamos detrás de ella. Va a ser difícil, obviamente, pero con nuestra gente va a ser mucho más fácil".

PURANOTICIA