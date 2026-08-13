Prensa argentina lamenta agónico empate de Platense ante Coquimbo Unido: "Le empataron un partido increíble"

Coquimbo Unido se ilusiona con seguir haciendo historia en esta Copa Libertadores 2026. El cuadro "pirata" rescató un valioso y agónico empate a 1 en su visita a Platense en Argentina, por la ida de los octavos de final del torneo continental, y definirá la llave en casa la próxima semana.

La prensa trasandina lamentó la igualdad que resignó el Calamar sobre el final del encuentro. Por ejemplo, Clarín publicó que "Platense saboreaba la historia, pero, cuando ya tenía los brazos en alto, la Copa Libertadores le propinó una enseñanza de mal gusto para darle la bienvenida a los mata a mata internacionales. Lo que durante 93 minutos fue un triunfo táctico y merecido desde el juego en la ida de los octavos de final ante Coquimbo Unido, se transformó en una pesadilla. Porque en el 94', los chilenos encontraron un premio excesivo: un 1-1 que los dejó celebrando la igualdad como un triunfo épico y al pueblo Calamar masticando una sensación a derrota".

"Sin haber pateado al arco en toda la noche, literalmente, el equipo visitante encontró agua en el desierto. A los 94 minutos, sobre los cinco adicionados, apareció el ex Boca Guido Vadalá para sacar un remate inesperado que vulneró la resistencia local y cambió por completo la serie", añadió el citado medio.

En tanto, La Nación sostuvo que "la fría noche de Vicente López se volvió más fría apenas el árbitro paraguayo Juan Benítez marcó el final. El mudo silencio de los 12000 hinchas calamares se convirtió en el registro empírico de un golpe duro a sus ilusiones".

Además, resaltó la doble atajada del portero Diego Sánchez, cuando sobre el final paró un penal a Guido Mainero y el rebote a Nicolás López: "Fortalecido por la magnífica doble atajada de su arquero, Coquimbo se lanzó despertado por la heroica igualdad. Así, cuando se jugaban cuatro minutos de los cinco adicionados, el delantero Cristián Zavala desbordó y envió un pase preciso para el ex Boca Guido Vadalá, que con un disparo quebró la resistencia de Cozzani y decretó el agónico empate para el conjunto chileno".

Por último, El Gráfico comentó que "Platense perdonó", mientras que Olé sostuvo que "a Platense le empataron un partido increíble".

PURANOTICIA