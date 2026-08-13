Igor Lichnovsky llega a Santiago y se acerca su regreso a Universidad de Chile tras 13 años en el extranjero

Pese a que el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, había puesto en duda el fichaje de Igor Lichnovsky durante este mercado invernal, el defensor nacional está a un paso de convertirse en el tercer refuerzo de Universidad de Chile.

El zaguero arribó la mañana de este jueves a Santiago para concretar su regreso al conjunto estudiantil, luego de 13 años en el fútbol extranjero.

A su llegada al aeropuerto, el defensor fue recibido por un grupo de hinchas de la U y conversó brevemente con los medios de comunicación, instancia en la que se refirió a su retorno al elenco universitario.

"Para mí está siendo un choque emocional, obviamente porque me crie en el equipo", reconoció Lichnovsky, quien dejó el club en 2013 para continuar su carrera en Portugal, España, México y, más recientemente, Turquía.

Consultado por sus motivos para regresar a Universidad de Chile, el defensor sostuvo: "Mi familia, mi infancia, haberme ido joven, el momento que está pasando la U en lo externo y también en lo interno, porque creo que tenemos un gran equipo. Uno siempre quiere volver a su equipo y a hacer cosas importantes".

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