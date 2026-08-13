Conmebol destaca la brillante actuación de Diego Sánchez en el empate de Coquimbo Unido por Copa Libertadores

Diego Sánchez se convirtió en la gran figura del valioso empate 1-1 que Coquimbo Unido rescató ante Platense, en su visita a Argentina por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cuando el cuadro "pirata" caía por 1-0 y el partido entraba en su tramo final, el experimentado portero contuvo un lanzamiento penal ejecutado por Guido Mainero. Instantes después, Sánchez volvió a lucirse al detener el remate en el rebote, protagonizado por Nicolás López.

La doble atajada del "Mono" mantuvo con vida al elenco aurinegro, que posteriormente consiguió rescatar un empate agónico. En los descuentos, Guido Vadalá anotó el 1-1 definitivo, desatando la celebración del conjunto coquimbano.

La destacada actuación de Sánchez no pasó inadvertida para la Conmebol, que resaltó el rendimiento del arquero nacional.

En ese sentido, el organismo publicó las estadísticas que dejó el portero durante el encuentro, quien registró siete atajadas, incluida la pena máxima que le contuvo a Mainero.

Con este resultado, Coquimbo Unido mantiene viva la ilusión de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores y buscará sellar su clasificación a los cuartos de final en el partido de vuelta, que se disputará el próximo miércoles 19 de agosto, a las 18:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

PURANOTICIA