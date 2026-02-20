DT de O'Higgins adelanta que "varios de los que jugaron" ante Bahía lo harán contra Colo-Colo

Este sábado a contar de las 18:00 horas, O'Higgins recibirá en el estadio Codelco El Teniente a Colo-Colo y en la previa de este encuentro válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera, el técnico del cuadro rancagüino, Lucas Bovaglio, realizó un importante anuncio.

Pues en rueda de prensa, el estratego aseguró que en el choque ante los "albos" dispondrá de sus mejores hombres, evitando rotaciones después de lo que fue la victoria sobre Bahía en el duelo de ida por la segunda fase de Copa Libertadores.

"Es probable que varios jugadores repitan mañana (sábado). Aún queremos esperar unas horas concentrados, pero es muy probable que para el partido varios de los que jugaron el miércoles salten al césped frente a Colo-Colo", planteó el argentino.

En esa misma línea, el entrenador remarcó que "tenemos esta oportunidad la chance de ponernos de pie en el torneo local, ratificar el hacer de nuestro estadio un bastión para hacernos fuertes".

Con respecto al "Cacique", el trasandino apuntó que es un "buen rival, ha comenzado con un paso en falso con Limache y obtuvo dos victorias consecutivas de local. Nosotros creemos en nuestras formas, intentamos que el rival se amolde a nosotros y no nosotros cambiar por el rival".

En cuanto al estado anímico del equipo, el adiestrador del "Capo de Provincia" señaló que "estamos bien, después de lo del miércoles anímicamente reconforta y te da un espíritu fortalecido. Esto invita a sostener lo hecho con un rival de magnitud que tenemos en casa, donde tenemos una localía fuerte".

PURANOTICIA